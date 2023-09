Rússia afirma que derrubou drones ucranianos direcionados contra ponte da Crimeia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrou o fato de seu país ter atingido um alvo a 700 km de distância, sem mencionar um caso específico, como o de Pskov.

As operações coincidem com a contraofensiva ucraniana, iniciada em junho, para tentar expulsar os russos de seu território, mas que registrou poucos avanços até o momento.

- Putin receberá Erdogan -

Na Rússia, o presidente Vladimir Putin enalteceu na sexta-feira a força passada e atual do país, em referência à vitória na Segunda Guerra Mundial, durante um encontro com adolescentes no início do ano letivo.

"Entendi porque ganhamos a Grande Guerra Patriótica: é impossível vencer um povo com essa mentalidade. Éramos absolutamente invencíveis e, hoje em dia, continuamos sendo", declarou Putin.