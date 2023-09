Rússia afirma que impediu ataque de drone contra Moscou

As defesas aéreas da Rússia destruíram um drone que se aproximava de Moscou, anunciou nesta sexta-feira o prefeito da capital, alvo frequente de tentativas de ataques similares nas últimas semanas.

Serguei Sobianin afirmou no Telegram que as forças antiaéreas "desbarataram outra tentativa de um drone que seguia em direção a Moscou", no distrito de Lyubertsy, na periferia sudeste da capital.

"Não houve vítimas ou danos, segundo os relatos preliminares", acrescentou.