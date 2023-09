Rússia é 'invencível', afirma Putin a grupo de alunos

A Rússia é atualmente "invencível", assim como foi durante a Segunda Guerra Mundial, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (1º), em uma reunião com adolescentes no início do ano letivo.

"Entendi por que vencemos a Grande Guerra Patriótica: é impossível derrotar um povo com essa mentalidade. Éramos absolutamente invencíveis e hoje continuamos assim", disse Putin, segundo declarações transmitidas pela televisão.

O presidente russo costuma traçar paralelos entre a guerra contra a Alemanha nazista e a atual ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.