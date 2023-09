Santiago respira melhor depois de décadas de contaminação

Em todo o Chile, calcula-se que a contaminação atmosférica por partículas finas cause cerca de 3.000 hospitalizações e aproximadamente 4.500 mortes por ano.

Mena estima que Santiago tenha reduzido sua contaminação entre 70% e 75% nas últimas três décadas.

2. - Medições direcionadas -

A medição é direcionada. No jardim de infância Ichuac, uma pré-escola pública do município de Peñalolén, no leste de Santiago, dois monitores de baixo custo medem a qualidade do ar.

"Tomamos decisões baseados na informação que nos fornecem", disse sua diretora, Alejandra Urrutia.