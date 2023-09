Sobreviventes na RD do Congo lembram horror em repressão a protesto

Um jovem ferido descreveu no hospital a violência da repressão de um protesto contra a ONU no leste da República Democrática do Congo na quarta-feira, que deixou mais de 40 mortos.

"Mataram sem pensar duas vezes", disse o jovem de 20 anos, que é tratado de um ferimento de bala no ombro, e garantiu que estava "desarmado".

Segundo seu testemunho, havia "corpos destroçados, pernas quebradas e nenhuma justificativa", contou à AFP nesta sexta (1º).