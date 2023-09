Ucranianos desertam 'para deixar de ver' os horrores da guerra

Para deixar a guerra, ele pagou 5.000 dólares (24.606 reais na cotação atual) em subornos.

Um carro com placa do governo deixou-o em uma floresta perto da Hungria, onde cruzou a fronteira de forma clandestina através de um buraco em uma cerca.

Por causa da guerra, os ucranianos com idades entre 18 e 60 anos não têm o direito de sair do território, exceto com autorização especial.

Os desertores são punidos com até 12 anos de prisão e aqueles que se opõem ao serviço militar podem ser condenados a cinco anos de prisão.

Ishchenko agora está forçado ao exílio. Circula pela Europa e atualmente está em Dresden, no leste da Alemanha.

Embora a invasão russa tenha unido a nação, alguns preferem partir. Desde o início da guerra, 13.600 pessoas que tentavam deixar o país clandestinamente foram detidas, segundo o porta-voz da guarda de fronteira, Andri Demshenko.