Acidente de trânsito no Iraque deixa 18 mortos, a maioria peregrinos iranianos

Testemunhas afirmaram que um dos motoristas dormiu ao volante.

Entre os 18 mortos estão 14 iranianos, dois afegãos e duas vítimas não identificadas, afirmou outra fonte médica, que também pediu anonimato.

A cada ano, milhões de peregrinos xiitas, incluindo muitos iranianos, viajam a Kerbala, no centro do Iraque, para o Arbain, um dos maiores eventos religiosos do mundo, que marca o 40º dia de luto pelo martírio do imã Hussein, neto do profeta Maomé e figura fundadora do islã xiita.

Em 2022, mais de 4.900 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Iraque.

