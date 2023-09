Beijo forçado em Jenni Hermoso foi a 'gota d'água', diz Vero Boquete

O beijo forçado do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, em Jenni Hermoso foi a "gota d'água", avaliou, neste sábado (2), a ex-capitã da seleção espanhola, Verónica Boquete, em entrevista à AFP-TV.

"Foi a gota d'água porque para se chegar a este momento em um cenário tão importante quer dizer que quando não há câmeras, quando não há outras pessoas, quando não é a final de uma Copa do Mundo, muitas outras coisas acontecem que são normalizadas ou se deixam passar quando não deveria ser assim", disse a jogadora da Fiorentina, de 36 anos.

Capitã da seleção, Boquete foi afastada em 2017 por denunciar o quadro técnico e a incompetência, segundo ela, do treinador Jorge Vilda, que acaba de ganhar a Copa do Mundo com a Espanha, apesar das tensões entre ele e as jogadoras.