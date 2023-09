Bradley Cooper dá vida ao falecido compositor Leonard Bernstein em Veneza

O cineasta multipremiado, ganhador do Oscar com "O Pianista" e "O Bebê de Rosemary", vive situação semelhante à de Woody Allen, que também estreia em Veneza um filme fora da competição, mas tampouco estará presente no Lido para apresentá-lo.

"Foi muito difícil fazer este filme", explicou o produtor Luca Barbareschi, em entrevista coletiva.

Polanski não pôde contar com financiamento francês, nem com o das plataformas americanas, que mantêm em seu repertório os filmes antigos do cineasta, criticou Barbareschi.

Esses longas-metragens, clássicos do cinema, "geram milhões", declarou ele. "Por que eles não produzem o novo filme?", questionou o produtor.

A vítima do estupro perdoou Polanski publicamente há muitos anos, mas as autoridades judiciais mantêm o pedido de extradição contra o cineasta.

Dono de uma carreira prolífica, Polanski cultivou com sucesso a comédia no passado, com filmes como "O Jovem Frankenstein".