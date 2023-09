Bradley Cooper e Polanski exibem novos filmes em Veneza

O filme aborda diretamente as relações e as tensões provocadas, não apenas com a esposa (interpretada por Carey Mulligan), mas também com os filhos, que nunca souberam a verdade, como revelou a filha mais velha de Bernstein, Jamie, em uma entrevista coletiva no Lido.

"Não sei porque meu pai negou todo", disse Jamie Bernstein, que em 2018 publicou um livro de memórias, que foi uma das inspirações para o filme de Bradley Cooper.

"Foi um longo processo para todos nós, que nos testou e confundiu", admitiu.

A filha do maestro e compositor expressou entusiasmo com o filme.

"Nunca pensamos que Bradley se esforçaria tanto para manter a autenticidade do personagem", disse.

"Na verdade, esta é uma história de amor, a de nossos pais", acrescentou.