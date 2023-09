Consultório na Rua leva saúde e cidadania para pessoas sem-teto no Rio

Em outro ponto da zona norte, a equipe do Consultório na Rua atende os sem-teto no local conhecido como Gruta, mas apelidado pelos moradores de Bagdá.

À sua volta, há muito lixo e fios desencapados pelo chão. Ao fundo, uma manilha jorra esgoto sem parar perto de barracos de madeira. Um rio poluído corre ao lado, debaixo de uma ponte onde usuários de crack se concentram, escondidos do mundo exterior.

Ali, uma mulher de sorriso largo e óculos de armação dourada se aproxima da equipe e abraça cada um dos profissionais vestidos com coletes azuis. Vítima de violência doméstica, Z. fugiu de casa e passou a usar drogas. Moradora de 'Bagdá', tornou-se uma espécie de prefeita do local.

"Essa galera é tudo pra gente. Depois de Deus, são essas mulheres na minha vida, cuidando da gente. Amo mais que os maridos", brinca.

A médica Yasmine Nascimento, de 33 anos, diz que atende a população mais marginalizada da sociedade por opção. Segundo ela, esse trabalho traz um sentido maior para a sua vida.

"A medicina pra mim é uma troca e o trabalho no Consultório da Rua faz sentido pra mim. Eu consigo criar um vínculo com os pacientes", conta Yasmine, depois de trabalhar nas ruas da cidade, a segunda mais populosa do país, com 6,2 milhões de habitantes.