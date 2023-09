Coreia do Norte testa mísseis em simulação de 'ataque nuclear'

A Coreia do Norte realizou no fim de semana uma "simulação de ataque nuclear tático" com ogivas nucleares falsas instaladas em dois mísseis de cruzeiro disparados no mar como teste, reportou no domingo (noite de sábado, 2, no Brasil) a imprensa estatal.

A agência KCNA indicou que a operação realizada na manhã de sábado foi um "exercício de contra-ataque" em resposta à atividade militar conjunta das forças americanas e sul-coreanas que, segundo Pyongyang, agravou as tensões na região.

"Na madrugada de 2 de setembro, foi efetuada uma simulação de ataque nuclear tático para advertir os inimigos sobre o perigo real de uma guerra nuclear", informou a KCNA.