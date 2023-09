Descoberto no Peru sítio arqueológico pré-hispânico de culto aos ancestrais

Uma equipe de arqueólogos peruanos e japoneses descobriu um sítio arqueológico pré-hispânico no norte do Peru, dedicado ao culto aos ancestrais, com câmaras funerárias subterrâneas e restos humanos com oferendas de cerâmica.

"Descobrimos um sítio arqueológico do período Wari com uma antiguidade entre 800 e 1000 anos d.C." na região de Cajamarca (900 km ao norte de Lima), explicou, neste sábado (2), à AFP o arqueólogo japonês Shinya Watanabe.

"Foram encontradas no local duas câmaras funerárias subterrâneas com poças para colocar as múmias e oferendas aos ancestrais", explicou o pesquisador.