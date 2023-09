Incêndios abalaram a economia do Canadá

Em seu novo plano de adaptação climática, Ottawa estima o custo anual da luta contra os incêndios florestais em cerca de US$ 737 milhões (R$ 3,6 bilhões, na cotação atual).

O governo destaca especialmente que, segundo o Instituto Canadense do Clima, as mudanças climáticas, que agravam os episódios de seca e, portanto, tornam mais prováveis e frequentes os incêndios florestais, poderiam reduzir à metade o crescimento econômico do país nos próximos anos.

Estima-se que as perdas anuais médias com desastres alcancem cerca de US$ 11,4 bilhões (R$ 56 bilhões, aproximadamente) até 2030.

As perdas das companhias de seguros quintuplicaram desde 2009 para mais de US$ 1,47 bilhão (R$ 7,2 bilhões) ao ano, segundo o Escritório de Seguros do Canadá, que representa várias empresas privadas do setor.

Jason Clark, que trabalha para a organização, diz preocupar-se que os canadenses não enfrentem mais uma catástrofe a cada década, mas "vários acontecimentos em um único ano": incêndios, inundações, ondas de calor, tempestades...

"Quando os países experimentam regularmente graves perdas, isto tem um impacto significativo nas avaliações de riscos e nos prêmios dos seguros", acrescenta. "Precisamos estar mais bem preparados".