Laboratório da batata na Venezuela para a soberania em sementes

Com apoio do ministério da Ciência, os técnicos levaram sementes de batata para 18 dos 23 estados do país. Não têm agrotóxicos ou produtos químicos, e crescem com água de manancial.

Outros legumes e frutas como inhame, morango e alho foram incorporados ao programa.

O Proinpa coleta enxertos em laboratório para seu banco de sementes, que conta com exemplares trazidos do Peru, Colômbia, Ásia e Europa. Também resgatou 24 tipos de batatas nativas, que existiam antes da chegada dos espanhóis à América.

Durante a semana, o presidente Nicolás Maduro celebrou as "boas notícias do crescimento do produto interno agrícola" e pediu aos bancos públicos e privados que "garantam o financiamento" dos produtores em um país onde o crédito desapareceu por uma crise econômica que, embora menos aguda, ainda persiste.

Segundo o chefe de Estado, a carteira de crédito do país "deu um salto gigantesco" em 2023, ao crescer 93%, ao mesmo tempo que anunciou um "fundo de financiamento para pequenos produtores" como parte de uma "ofensiva nacional de semeadura".

Os produtores venezuelanos também sofrem com o contrabando originário da Colômbia, que, no caso da batata, chega a 20.000 quilos, que entram por rotas irregulares diariamente, segundo a Fedeagro.