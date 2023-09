Na Mongólia, papa Francisco pede aos católicos chineses que sejam "bons cidadãos"

Com a primeira viagem papal à Mongólia, um país da Ásia central que fica entre a Rússia e a China, Francisco tem dois objetivos: visitar uma região isolada, onde o catolicismo é minoritário, e aproveitar a proximidade geográfica com a China para melhorar as relações com Pequim.

O pontífice presidiu uma missa neste domingo em um ginásio de hóquei no gelo da capital, Ulan Bator, durante a qual expressou apoio à pequena comunidade de 1.400 católicos da Mongólia, país de maioria budista e com três milhões de habitantes.

O papa foi recebido por fiéis empolgados e percorreu o local em um pequeno veículo escoltado pelo missionário italiano Giorgio Marengo, 49 anos, o cardeal mais jovem do mundo e que exerce a função de representante da prefeitura apostólica de Ulan Bator.

Em seguida, Francisco prosseguiu até o altar em uma cadeira de rodas para presidir a liturgia diante de uma gigantesca cruz de madeira instalada especialmente para a cerimônia.

Ao final da missa, o papa afirmou a palavra obrigado em mongol, "bayarlalaa".

Em um encontro com missionários católicos no sábado em Ulan Bator, Francisco afirmou que os governos "não têm nada a temer com o trabalho de evangelização da Igreja porque esta não tem uma agenda política", sem citar diretamente a China, Estado com o qual o Vaticano não tem relações diplomáticas.