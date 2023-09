Papa faz alerta sobre corrupção e destruição ambiental em visita à Mongólia

O país, que é uma democracia desde 1992, tenta manter um equilíbrio no cenário internacional e busca reforçar as relações com Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.

A geopolítica faz da Mongólia um país potencialmente útil para as relações do Vaticano com a China, com a qual a Santa Sé renovou no ano passado um delicado acordo sobre as nomeações de bispos, e com a Rússia, com a qual Francisco deseja abordar o fim da guerra na Ucrânia.

No domingo, o pontífice pronunciará um discurso durante uma reunião inter-religiosa que deve contar com a presença do líder da Igreja ortodoxa russa de Ulan Bator. Depois, Francisco presidirá uma missa em um ginásio de hóquei no gelo.

A visita também representa um teste para a frágil saúde do papa, que continua viajando apesar de ter passado por uma cirurgia no intestino em junho e de sentir fortes dores no joelho direito.

