Peru: famílias recebem restos mortais de vítimas de massacre em universidade após 31 anos

- Fujimori e La Cantuta -

Em 18 de julho de 1992, militares da unidade "Colina" invadiram durante a noite a Universidade Nacional Enrique Guzmán y Valle, localizada emn La Cantuta, 30 km ao leste de Lima, onde prenderam nove estudantes e um professor, acusados de integrar o grupo armado Sendero Luminoso.

Os 10 detidos de La Cantuta foram torturados, assassinados e tiveram os corpos queimados com querosene, segundo o julgamento do esquadrão militar de operações especiais.

Em 1993, os promotores encontraram os primeiros restos humanos numa vala comum. E em agosto de 2022 foi encontrado o osso do cotovelo de Armando Amaro Cóndor, que tinha 25 anos no momento do massacre.

O Chile extraditou em 2007 o ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por acusações relativas aos massacres de La Cantuta e de Barrios Altos, considerados os crimes mais graves contra os direitos humanos cometidos no Peru durante as duas décadas de conflito interno (1980-2000).