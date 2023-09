Procuradoria da Guatemala nega integrar plano de 'golpe' denunciado por Arévalo

A questionada Procuradoria da Guatemala negou, neste sábado (2), fazer parte de um plano de "golpe de Estado", denunciado na véspera pelo presidente eleito, Bernardo Arévalo, para impedir que ele assuma o cargo em janeiro de 2024.

"É totalmente falso que o Ministério Público faça parte de um processo de golpe de Estado, como apontou, irresponsavelmente, o Presidente Eleito" na sexta-feira, informou a instituição em um comunicado.

O MP acrescentou que suas ações "se enquadram no âmbito do respeito ao princípio da legalidade", ao justificar a ordem de inabilitação do partido Semente (Semilla), de Arévalo, após o segundo turno das eleições presidenciais, em 20 de agosto, por supostas irregularidades em sua inscrição em 2017.