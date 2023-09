A Inteligência Artificial pode ajudar a descarbonizar as empresas?

"Graças aos dados coletados, é possível identificar as razões pelas quais a produção está indo bem ou mal", afirma Paul Pinault, um dos responsáveis pela Braincube, uma empresa francesa que oferece soluções digitais para empresas. Isso permite avaliar, através de milhões de dados, quais serão os processos industriais que consomem menos energia.

- "Impacto ambiental" -

Algumas indústrias embarcaram no processo, como a empresa francesa Suez com seu programa Aquadvanced, para otimizar a gestão das redes de água, ou a empresa alemã Siemens, com um dispositivo para medir as emissões ao longo de toda a cadeia de valor. A empresa americana Meta colaborou com a Universidade de Illinois no ano passado no desenvolvimento de um algoritmo para criar concretos menos poluentes.

Além da descarbonização de processos e produtos, a IA também pode ajudar na tomada de decisões empresariais.

Por exemplo: Se uma empresa deveria demolir um prédio e reconstruí-lo com materiais mais ecológicos ou reutilizar parte do local e reconstruir a outra parte com materiais reciclados?

O setor digital representa entre 3% e 4% das emissões de gases de efeito estufa no mundo, de acordo com um relatório da Agência de Transição Ecológica (Ademe) e da Arcep, autoridade reguladora das telecomunicações, na França.