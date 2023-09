Bilionário que já foi aliado de Zelensky é detido por acusação de fraude

O magnata, 60 anos, compareceu no sábado à noite a uma audiência com as autoridades judiciais.

Kolomoiski apoiou a candidatura presidencial de Zelensky em 2019. Antes de entrar para a política, o chefe de Estado ucraniano conquistou fama como humorista e atuava em um programa exibido em um canal de televisão que pertence ao empresário.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, Zelensky prometeu em diversas ocasiões que vai lutar contra a corrupção, uma exigência fundamental das potências ocidentais aliadas de Kiev.

