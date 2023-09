Duas jornalistas condenados à prisão no Irã

Um tribunal do Irã condenou duas jornalistas a três anos de prisão, com um mês de detenção efetiva e a maior parte da pena com suspensão condicional, por acusações de "conspiração" e "conluio", anunciou a imprensa local.

Elnaz Mohamadi, do jornal reformista Ham Mihan, e Negin Bagheri, que trabalha para a publicação Haft-e Sobh, foram condenadas a cumprir 1/40 da pena com prisão efetiva, o que equivale a cerca de um mês, informou o advogado, Amir Raisian, ao jornal de uma das processadas.

"O restante da condenação ficará em condicional", acrescentou. Durante um período de cinco anos, as repórteres condenadas deverão seguir cursos de "ética profissional" e serão proibidas de sair do país.