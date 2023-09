Espanha sofre com chuvas torrenciais por fenômeno meteorológico Dana

Chuvas torrenciais caíram, neste fim de semana, em grande parte do território espanhol, incluindo as Ilhas Baleares, causando bloqueios nas estradas, inundações e pedidos para que as pessoas permaneçam em casa.

As chuvas abundantes são resultado de uma "Dana" (Depressão Isolada em Níveis Altos), um fenômeno que causa "precipitações persistentes e generalizadas, localmente fortes ou muito fortes, acompanhadas de tempestades, em praticamente todo o território, exceto nas Canárias", indicou a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

O Ministério do Interior emitiu um alerta em grande parte do território, alertando que poderiam ocorrer chuvas intensas de mais de 120 litros em 24 horas e, localmente, em 12 horas.