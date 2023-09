Espécies exóticas invasoras, uma ameaça subestimada

O relatório tem o objetivo de "contribuir para preencher as lacunas críticas em termos de conhecimento, apoiar os formuladores de políticas e conscientizar o público", afirma Helen Roy, do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, uma das coordenadoras da publicação.

Há poucos censos oficiais. A Base de Dados Mundial de Espécies Invasoras (GISD), coordenada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, calcula seu número em 1.071, destaca Diagne.

Mas a mudança climático acelera o deslocamento das espécies.

Os efeitos nocivos podem permanecer invisíveis durante muito tempo e uma espécie, considerada por algum tempo como invasora, pode deixar de ser classificada assim porque o meio ambiente se adaptou a ela, ou simplesmente porque desapareceu por si só.

