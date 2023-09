Massacre de coreanos em Tóquio em 1923: questão pendente para a memória do Japão

Poucos meses após a tragédia, o governo anunciou centenas de mortos. "Mas os investigadores consideram amplamente uma estimativa de vários milhares", afirma à AFP Tessa Morris-Suzuki, professora emérita de História Japonesa na Universidade Nacional Australiana.

"Muitos depoimentos ouvidos pouco depois dos fatos mostram que a polícia e o exército participaram no massacre", conta.

"Muitos migrantes chineses também foram assassinados no episódio, que durou vários dias", destaca Hasegawa.

Masao Nishizaki, 61 anos, caminha às margens do rio Arakawa, no bairro da zona leste de Tóquio em que mora. De repente, ele para: "É aqui".

No local, em 1923, existia uma ponte na qual homens armados controlavam a presença dos moradores que desejavam atravessar para o outro lado do rio e fugir dos incêndios provocados pelo terremoto, explica Nishizaki.

Aqueles que eram identificados como coreanos eram assassinados no local, com os corpos sendo "amontoados como se fossem madeira", conta Nishizaki, diretor da associação Housenka, que tenta preservar a memória do massacre.