Polícia sueca prende mais de dez pessoas após queima de Alcorão

Além dos protestos, as profanações do Alcorão provocaram tensões diplomáticas entre a Suécia e alguns países do Oriente Médio.

Estocolmo condena os atos, mas defende que sua Constituição protege a liberdade de expressão.

As autoridades, no entanto, indicaram que pretendem explorar meios legais para deter os atos que impliquem na queima de textos religiosos em determinadas circunstâncias.

No final de agosto, a vizinha Dinamarca - que também registrou uma série de profanações do Alcorão - apresentou um projeto de lei para proibir a queima do livro sagrado.

jll/cw/sag/mb/dd/fp