Tribunal da Guatemala suspende temporariamente inabilitação do partido de Arévalo

"Não é razoável nem prudente expôr a vigência das organizações políticas [...] enquanto o processo eleitoral não está concluído", acrescenta a resolução.

Arévalo é filho de um presidente que deixou sua marca no país e sua ampla vitória sobre a candidata do governismo, a ex-primeira-dama Sandra Torres, é atribuída à esperança de mudança com sua promessa de luta frontal contra a corrupção, mal endêmico no país.

Em janeiro, ao convocar as eleições presidenciais, legislativas e municipais de 25 de junho, o TSE anunciou que o processo eleitoral terminaria formalmente em 31 de outubro.

No entanto, ainda falta a entrega do diploma de presidente eleito a Arévalo, um rito do processo em curso, entre outras formalidades.

Neste domingo, o TSE exortou em sua resolução "aos três poderes do Estados para que [...] continuem garantindo o respeito à vontade popular manifestada nas urnas" no segundo turno de 20 de agosto.

A ofensiva contra o 'Semilla' foi iniciada pelo questionado promotor Rafael Curruchiche depois de que Arévalo surpreendeu no primeiro turno eleitoral de 25 de junho e avançou para o segundo turno contra a ex-primeira-dama Sandra Torres.