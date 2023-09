África quer atrair investimentos para combater a mudança climática

A África tem uma uma "oportunidade sem precedentes" de desenvolvimento participando da luta contra a mudança climática, mas precisa de grandes investimentos internacionais, disse nesta segunda-feira(4) o presidente do Quênia, William Ruto, ao inaugurar uma histórica cúpula continental sobre o tema.

Esta primeira cúpula africana dá início aos quatro meses mais intensos do ano para as negociações internacionais sobre o clima, que seguirão com a cúpula da ONU (COP28) em Dubai em novembro e dezembro, na qual é esperada uma batalha sobre o fim dos combustíveis fósseis.

Por três dias, o presidente receberá na capital do Quênia líderes e dirigentes da África e de outros lugares, entre eles, o secretário-geral da ONU, António Guterres, para buscar uma visão africana comum sobre desenvolvimento e clima.