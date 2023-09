AI denuncia atrocidades do Exército eritreu após acordo de paz na Etiópia

Soldados eritreus continuaram cometendo estupros e execuções de civis no Tigré, apesar da assinatura de um acordo de paz naquela região do norte da Etiópia, denunciou a Anistia Internacional (AI).

O conflito entre o Exército etíope, apoiado pelas Forças Armadas da Eritreia, e os rebeldes do Tigré foi caracterizado por atrocidades cometidas por ambos os lados.

"As forças de defesa eritreias (EDF) cometeram crimes de guerra e, talvez, crimes contra a humanidade, logo antes e depois da assinatura", em 2 de novembro de 2022, do acordo que pôs fim ao conflito no Tigré, apontou a organização internacional em um relatório que será publicado nesta terça-feira (5).