AIEA diz que Irã reduziu suas reservas totais de urânio enriquecido

No ano passado, esse ponto já bloqueou as negociações para reativar o acordo JCPOA de 2015, que deveria limitar as atividades nucleares do Irã em troca da suspensão das sanções internacionais.

Com essa discussão parada, Teerã segue violando os compromissos do pacto, desde que os Estados Unidos se retiraram do acordo em 2018 por decisão do ex-presidente Donald Trump.

Em 19 de agosto, a quantidade total de urânio enriquecido era de 3.795,5 quilos, uma diminuição de 949 quilos em comparação com o mês de maio, segundo a AIEA.

O valor segue sendo 18 vezes superior ao limite permitido pelo acordo de 2015.

As reservas de urânio enriquecido em 60% sobem agora para 121,6 quilos, frente aos 114,1 quilos de maio, um aumento três vezes inferior ao registrado anteriormente.

"Isso não resolve a crise, porém a adia até que surja um espaço para a retomada de negociações substanciais", disse Ali Vaez, especialista em Irã da organização International Crisis Group.