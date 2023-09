AIEA: Irã reduz reservas de urânio enriquecido

O Irã reduziu as reservas de urânio enriquecido nos últimos meses, afirma um relatório confidencial da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) consultado pela AFP, que, no entanto, "lamenta" a falta de cooperação das autoridades do país.

Os estoques eram de 3.795,5 quilos no dia 19 de agosto, uma queda de 949 quilos na comparação com o mês de maio.

O total, no entanto, continua sendo mais de 18 vezes superior ao limite permitido pelo acordo internacional de 2015, que limita as atividades nucleares do Irã em troca da suspensão das sanções ocidentais.