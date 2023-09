Cervos são cada vez menos bem-vindos na capital dos Estados Unidos

- Biólogos armados -

Em resposta à ameaça dos veados, o NPS começou a sacrificá-los em 2013.

Os abates são realizados no inverno, durante a noite e com o parque isolado. Biólogos treinados no uso de armas usam escâneres infravermelhos e óculos de visão noturna para reduzir as manadas.

Em 2020, o programa se estendeu a outros parques de Washington geridos pelo NPS.

Em seu auge, os cervos superavam os 100 exemplares por quilômetro quadrado, cinco vezes mais que os 20 determinados pelos cientistas como presença sustentável.