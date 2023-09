Charles III, um ano de reinado sem contratempos

Durante este período, recebeu vários líderes estrangeiros, como o presidente americano Joe Biden, o sul-africano Cyril Ramaphosa e o ucraniano Volodimir Zelensky.

Elizabeth II tinha um interesse especial pela Commonwealth, que reúne as antigas colônias britânicas, mas o seu filho Charles "tem um enfoque mais global", afirma Jonathan Spangler.

"É uma mudança interessante", comenta o historiador, que destaca o compromisso com as mudanças climáticas e sua defesa dos refugiados ucranianos.

O início do reinado foi marcado por um novo episódio da saga do filho mais novo, Harry, e da esposa, Meghan, após a publicação das suas memórias e a divulgação de um documentário do casal, feito nos Estados Unidos, que ataca a família real.

"Charles lidou bem com a situação. Ele manteve o mantra da rainha: 'não explique, não reclame'", Maclaran destaca.

O monarca fará no dia 7 de novembro seu primeiro discurso como soberano na abertura da sessão parlamentar.