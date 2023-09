Chuvas torrenciais na Espanha deixam dois mortos e um desaparecido

Embora as chuvas tenham diminuído um pouco nesta segunda-feira, a Agência Meteorológica Estatal manteve sete regiões em alerta amarelo, incluindo Madri, Castilla-La Mancha, Catalunha, Ilhas Baleares e País Basco.

As autoridades de Madri pediram à população que trabalhe de forma remota e fique em casa o máximo possível, para evitar deslocamentos na capital.

A Espanha, um país europeu na linha da frente do aquecimento global e onde 75% do território está ameaçado pela desertificação, é afetada com frequência por chuvas torrenciais no final do verão e no outono, que provocam transbordamentos repentinos dos rios.

O fenômeno que provoca chuvas e tempestades, denominado DANA (Depressão Isolada em Níveis Altos) pelos meteorologistas, deixou consequências trágicas no passado, como em 2018, quando treze pessoas morreram na ilha de Maiorca, nas Ilhas Baleares.

