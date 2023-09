Colômbia e ELN definem 'zonas críticas' de conflito para ações humanitárias

"Também tem havido ataques impiedosos a comunidades que tentam desenvolver uma observação social deste cessar-fogo e de participar das diferentes atividades que o processo de paz busca integrar todos os setores", acrescentou.

"A avaliação que nós fazemos destes ataques, tanto os midiáticos quanto os ataques militares no terreno, é que obedecem a setores que estão contentes com a crise estrutural que o país vive e não querem que haja mudanças para uma democratização", emendou.

Petro também dialoga com dissidentes das Farc que não depuseram as armas ou as retomaram, responsáveis por ataques recentes que mataram quatro policiais no Cauca, sudoeste da Colômbia. O presidente negocia igualmente com grupos paramilitares e gangues.

No começo de agosto, a mesa de diálogo com o ELN foi ofuscada por uma denúncia da Procuradoria sobre um suposto plano da guerrilha de assassinar o chefe do Ministério Público, Francisco Barbosa. A guerrilha negou a acusação e disse que se tratou de uma sabotagem aos diálogos.

