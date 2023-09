Combates entre ELN e dissidentes das Farc deixam nove mortos na Colômbia

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) afirmou que participou da remoção de pessoas feridas em combate no fim de semana, na zona rural de Arauca", sem informar o número, nem se eram todos combatentes.

Em janeiro de 2022, 23 pessoas morreram em combates entre as duas organizações. A troca de tiros obrigou centenas de habitantes da região a se deslocar.

A força pública mantém um cessar-fogo com o ELN desde o mês passado. No último sábado, os dissidentes do EMC concordaram com o governo em retomar a trégua suspensa em maio, mas as partes não especificaram quando essa medida entrará em vigor.

Segundo dados oficiais, o ELN, fundado em 1964, era o maior grupo ilegal da Colômbia em 2022, com 5.851 membros. Já o EMC contava com 3.540, e, segundo especialistas, seu poder cresce por causa do recrutamento forçado.

das/lv/ll/mvv/am-lb/mvv