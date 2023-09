Começa a primeira Cúpula Africana do Clima, essencial para a COP28

Um sucesso na cúpula de Nairóbi daria impulso a várias reuniões internacionais importantes antes da COP28, em setembro (cúpula do G20 na Índia e Assembleia Geral das Nações Unidas) e depois, em outubro (reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em Marrakech).

Segundo Joseph Nganga, nomeado por William Ruto para presidir a cúpula, a conferência deverá demonstrar que "África não é apenas uma vítima, mas um continente dinâmico com soluções para o mundo".

"Temos o poder de responder a esta crise... a África pode ser uma oportunidade para o mundo se trabalharmos juntos para benefícios mútuos", disse Nganga, da Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), que promove as energias renováveis nos países em desenvolvimento.

A segurança foi reforçada em Nairóbi e, segundo o governo, 30 mil pessoas se inscreveram para o evento. Manifestações de organizações da sociedade civil também são esperadas para esta segunda-feira.

Segundo cálculos do FMI, para limitar o aquecimento global a +1,5°C em relação à era pré-industrial - medida prevista pelo Acordo de Paris - o investimento deve atingir dois bilhões de dólares (9,8 bilhões de reais na cotação atual) por ano nestes países em uma década.

Um rascunho da "Declaração de Nairóbi" consultado pela AFP, mas ainda em negociação, destaca o "potencial único de África para ser uma parte essencial da solução".