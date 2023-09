Crise em Mianmar e Mar da China Meridional devem dominar cúpula da Asean

Os líderes do Sudeste Asiático se reunirão nesta terça-feira (5) na Indonésia em uma cúpula que será dominada pela crise em Mianmar e pela crescente assertividade de Pequim no Mar da China Meridional.

A cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) será seguida por conversas com a China, Estados Unidos e outros países, com Washington representada pela vice-presidente Kamala Harris.

A Asean, composta por 10 países, tem sido criticada por sua falta de eficácia, e seus membros têm lutado para unificar sua resposta à crise em Mianmar desde o golpe de 2021 que derrubou o governo democraticamente eleito do país.