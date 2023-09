Especialistas da ONU pedem à Índia que acabe com a violência em Manipur

O governo indiano não fez o suficiente para impedir os abusos cometidos no estado de Manipur, no nordeste do país, palco de um violento conflito étnico que deixou quase 160 mortos, denunciaram especialistas da ONU nesta segunda-feira (4).

"Estamos chocados com os relatos e imagens de violência baseada no gênero contra centenas de mulheres e meninas de todas as idades, pertencentes majoritariamente à minoria étnica kuki", uma minoria cristã, afirmaram os especialistas, que trabalham sob encomenda do Conselho de Direitos Humanos, mas não falam em nome da ONU.

Eles se declararam "muito preocupados com a lentidão e a resposta inadequada do governo indiano, incluindo as forças de ordem, para conter a violência física e sexual e os discursos de ódio em Manipur".