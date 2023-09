EUA diz que líder norte-coreano espera ter reunião sobre armas na Rússia

Na semana passada, a Casa Branca disse que a Rússia já mantinha conversas secretas com a Coreia do Norte para adquirir munições e suprimentos para a campanha militar de Moscou na Ucrânia.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que, apesar de suas negativas, a Coreia do Norte forneceu, no ano passado, foguetes de infantaria e mísseis para a Rússia, que foram utilizados pelo grupo paramilitar Wagner.

Ainda nesta segunda, Watson disse que Washington instou os norte-coreanos "a cessarem suas negociações armamentísticas com a Rússia e a cumprirem os compromissos firmados por Pyongyang de não fornecer, nem vender armas para a Rússia".

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, viajou no mês passado para a Coreia do Norte com a intenção de adquirir mais munições para a guerra, disse.

Segundo o jornal The New York Times, é provável que Kim, que raramente viaja para fora de seu país, vá este mês a Vladivostok, na costa russa do Pacífico, não muito distante da Coreia do Norte, para se reunir com Putin.