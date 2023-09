França receberá afegãs ameaçadas pelo Talibã

A França receberá cinco afegãs ameaçadas pelo regime Talibã no Afeganistão depois de retirá-las do Paquistão, onde estavam refugiadas, anunciaram as autoridades do país.

Estas mulheres "ocuparam posições importantes na sociedade afegã ou têm vínculos estreitos com os ocidentais", afirmou diretor da Agência Francesa de Imigração e Integração (Ofii), Didier Leschi.

O grupo inclui uma ex-diretora de universidade, una consultora de ONGs, uma apresentadora de televisão e uma professora em uma "escola secreta de Cabul".