Intervir ou cruzar os braços? Cientistas debatem como salvar as sequoias da Califórnia

Quando a mudança climática causada pela ação do homem agravou a dura seca da última década, este mar de verde secou e se tornou uma caixa de pólvora pronta para queimar.

As sequoias gigantes precisam de fogo. As chamas limpam e nutrem o solo, preparando-o para receber as sementes que brotam das pinhas pelo calor. Mas o NPS afirma que os incêndios de 2020 e 2021 ultrapassaram os limites, matando cerca de 14.000 árvores adultas, um quinto de todos os espécimes existentes.

- 'Algo nunca visto' -

"O que vimos nesses bosques é que o fogo rugia ali", relata Brigham. "Penetrou na copa das sequoias e queimou árvores de 60 metros de altura. Algo nunca visto".

Em vez de cenas de reflorescimento, os gestores florestais que entraram nos bosques se depararam, em sua maioria, com agulhas enegrecidas e mortas.

"Vimos muito poucas pinhas e quase nenhuma muda, o que é inédito", acrescenta Brigham.