Lançada campanha para encontrar baixo de Paul McCartney perdido há 50 anos

Foi lançada uma campanha para encontrar o baixo Höfner, com o qual Paul McCartney tocou alguns dos maiores sucessos do grupo The Beatles, um tesouro musical comprado em 1961 em Hamburgo e desaparecido há mais de 50 anos.

McCartney comprou o baixo, que pode ser ouvido nas músicas "Love Me Do", "She Loves You" e "Twist and Shout", por cerca de £ 30 (em torno de US$ 37,90 pelo câmbio atual, ou R$ 186,46) na Alemanha em 1961.

Tocou com ele em concertos em Hamburgo, Liverpool e nas primeiras gravações no Abbey Road, o mítico estúdio londrino.