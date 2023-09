Líderes da Aean buscam unidade em reunião dominada pela crise em Mianmar

Pequim divulgou na semana passada um mapa que reivindica soberania sobre a maior parte do Mar da China Meridional, agravando a disputa entre o país e os países da Asean.

O mapa provocou muitas críticas países da região, como Malásia, Vietnã e Filipinas.

Os líderes do bloco expressarão preocupação com "as reivindicações territoriais, atividades e incidentes graves" nesse mar, de acordo com o rascunho do texto final.

Uma fonte diplomática afirmou que os governantes estabeleceram como meta concluir até 2026 as negociações com a China sobre um código de conduta no mar disputa.

Após o encontro da Asean acontecerá a Cúpula do Leste Asiático, que tem 18 países, incluindo Estados Unidos, China, Japão, Índia e Rússia.

Pequim será representada pelo primeiro-ministro, Li Qiang, e Moscou pelo ministro das Relações Exteriores, Serguéi Lavrov.