Morre Steve Harwell, ex-líder da banda Smash Mouth

Nascido em 1967, Harwell fundou a Smash Mouth na Califórnia em 1994 com Kevin Coleman na bateria, Greg Camp na guitarra e Paul De Lisle no baixo. Segundo especialistas em música, a banda, que segue existindo, ainda mantém sua mistura de pop, rock, ska e punk.

A Smash Mouth alcançou a fama mundial em 1997 com o álbum "Fush Yu Mang" e o sucesso "Walkin' on the Sun", que, segundo declarações de Harwell à Rolling Stone em 2019 "mudou a música e a forma como as pessoas ouvem música", graças ao "som que criamos e "ninguém pôde copiar".

Em 1999, a banda emplacou mais um sucesso com "All Star", indicado ao Grammy, que também apareceu na trilha sonora do sucesso de bilheteria "Shrek".

De acordo com o The New York Times, "All Star", que foi adaptada muitas vezes ao longo de quase 25 anos, foi reproduzida quase um bilhão de vezes no Spotify.

Harwell abandonou a banda em outubro de 2021 após um show no estado de Nova York no qual, entre outras coisas, insultou o público.

Com Harwell, a Smash Mouth vendeu dez milhões de discos em todo mundo, segundo o comunicado do agente.