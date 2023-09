Mulheres afegãs fazem greve de fome na Alemanha

Um grupo de mulheres afegãs iniciou uma greve de fome em Colônia, no oeste da Alemanha, para protestar contra um "Apartheid de gênero" imposto pelos talibãs no poder em seu país, disse uma participante à AFP nesta segunda-feira (4).

"Hoje as mulheres afegãs não têm escola, universidade, carro, restaurante. Tudo é proibido", declarou Zarmina Paryani.

Esta militante se refugiou com as suas quatro irmãs na Alemanha em 2022, depois de serem detidas pelos talibãs por terem se manifestado no Afeganistão.