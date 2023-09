Mundo está perdendo a guerra contra espécies invasoras

Na África, a aguapé que chegou a cobrir 90% do lago Vitória, paralisando o transporte e sufocando a vida aquática, foi introduzida pelas autoridades coloniais belgas em Ruanda como uma flor ornamental. Na década de 1980 alcançou o rio Kagera.

Outro caso é o de Everglades, na Flórida (Estados Unidos), repleto de descendentes de antigos animais de estimação e plantas domésticas, desde pítons birmanesas de cinco metros até samambaias trepadeiras do Velho Continente.

Colonos ingleses levaram coelhos para a Nova Zelândia no século XIX para caçar e comer. Quando os animais começaram a se multiplicar, importaram arminhos, um pequeno carnívoro, para reduzir o seu número.

Porém, os arminhos decidiram atacar aves endêmicas, como o kiwi ou a tarambola caolho ('ngutuparore' em maori), que foram rapidamente dizimadas.

No entanto, em muitos casos, a chegada de espécies invasoras é um acidente como no mar Mediterrâneo, cheio de peixes e plantas não nativas, como peixes-leão e algas assassinas, que viajaram do mar Vermelho através do canal de Suez.

Em grande parte devido aos grandes volumes de comércio, a Europa e a América do Norte têm as maiores concentrações mundiais de espécies invasoras, definidas como aquelas que não são nativas, causam danos e aparecem devido à atividade humana, indica o relatório do IPBES.