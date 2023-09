Papa deixa a Mongólia após viagem com vários gestos em direção à China

A visita reflete o desejo do pontífice argentino de 86 anos de estabelecer uma aproximação com os moradores das periferias.

Também marcou o fim de uma viagem ao país da Ásia Central, localizado entre Rússia e China, em um contexto de esforços para melhorar os vínculos com Pequim.

Após a missa de domingo, Francisco falou diretamente aos católicos da China para pedir que "sejam bons cristãos e bons cidadãos", em uma tentativa de aliviar as tensões com o regime comunista.

Vários católicos chineses viajaram à Mongólia, cuja Constituição garante a liberdade religiosa, para observar o papa de perto. Nesta segunda-feira, perto do abrigo, algumas mulheres cantaram em mandarim, sem conter as lágrimas, durante a passagem do veículo papal.

"Querido papa, nossos melhores desejos para você", cantou o grupo. Após a missa dominical, Francisco enviou uma "saudação calorosa ao nobre povo chinês".