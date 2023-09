Primeiro-ministro chinês Li Qiang participará na cúpula do G20

Questionada nesta segunda-feira, Mao Ning não confirmou a ausência de Xi e se limitou a anunciar que Li Qiang vai liderar uma delegação na Índia.

"O que posso dizer é que o G20 é um fórum importante para a cooperação econômica internacional", destacou a porta-voz.

"Ao comparecer a esta reunião, o primeiro-ministro Li Qiang transmitirá as ideias e posições da China sobre a cooperação no G20, pedindo ao G20 que reforce a unidade e a cooperação, e trabalhando juntos para combater os desafios econômicos e de desenvolvimento global".

No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou à imprensa que estava "decepcionado" com a ausência do chefe de Estado da China no encontro de cúpula.

