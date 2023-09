Romênia nega queda de drones russos em seu território

A Romênia, país que integra a Otan e é vizinho da Ucrânia, negou de maneira categórica nesta segunda-feira (4) que drones explosivos russos teriam caído durante a noite em seu território, como afirmou o governo de Kiev.

"Segundo informações dos guardas de fronteira da Ucrânia, durante um ataque em larga escala da Rússia na área do porto (ucraniano) de Izmail, drones 'Shahed' russos caíram e explodiram em território romeno durante a noite", afirmou no Facebook o porta-voz do ministério ucraniano das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko.

"Isto é uma confirmação a mais de que o terror dos mísseis russos representa uma enorme ameaça não apenas para a segurança da Ucrânia, mas também para a segurança dos países vizinhos, incluindo os Estados membros da Otan", acrescentou Nikolenko.